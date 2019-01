Tennis: Berdych na langer Pause zurück

Der tschechische Tennisprofi Tomáš Berdych ist nach einer halbjährigen Pause wieder zurück. Beim Turnier in Doha besiegte der Tscheche in der ersten Runde den Deutschen Philipp Kohlschreiber mit 6:4 und 7:6. Im nächsten Spiel trifft Berdych auf Fernando Verdasco aus Spanien.

Berdych nahm zuvor zuletzt am 19. Juni an einem Turnier teil, wo er im Londoner Queen´s Club dem Franzosen Julien Benneteau unterlag. Der Tscheche beendete im September vergangenen Jahres wegen Rückenproblemen vorzeitig die Saison. Der einstige viertbeste Spieler der Welt rutschte inzwischen in der Weltrangliste auf Rang 71 ab. Von den Veranstaltern des Turniers in Doha bekam Berdych eine Wildcard.