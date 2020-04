Temperaturen steigen in Tschechien auf Rekordwerte

Die Temperaturen in Tschechien sind am Donnerstag auf hohe Werte gestiegen. An 20 Prozent der Messstationen mit mindestens 30 Jahren Betriebszeit wurden neue Temperaturrekorde für den 16. April aufgestellt.

Am wärmsten war es in Pilsen-Bolevec, dort wurden 24,6 Grad gemessen. Damit wurde dort das bisherige Maximum vom Jahr 2015 um 0,5 Grad überboten. Die Information hat das Tschechische Hydrometeorologische Institut am Freitag veröffentlicht.