Teilnahme am Holocaust-Gedenktag via Internet möglich

Wegen der Corona-Pandemie werden die Feiern zum israelischen Holocaust-Gedenktag am Dienstag im Radio, Fernsehen und im Internet übertragen. Zudem wird eine Online-Ausstellung gezeigt. In Tschechien wird dies vom Institut der Theresienstädter Initiative organisiert. Man kann auf unterschiedliche Weise daran teilnehmen. Bei einer Videokonferenz im Internet kann man von 14 Uhr bis 17 Uhr die Öffentliche Verlesung der Namen der Holocaust-Opfer verfolgen. Damit wird das Andenken an die Juden und Roma geehrt, die während des Zweiten Weltkriegs von den deutschen Nazis ermordet wurden. Dazu müssen sich Interessenten allerdings vorher per E-Mail beim Institut in Theresienstadt registrieren lassen.

Normalerweise wird der Holocaust-Gedenktag (Jom Ha-Shoa) in Tschechien in aller Öffentlichkeit begangen. Gerade Terezin / Theresienstadt spielt dabei eine tragende Rolle. Allein im damaligen Ghetto der Stadt sind etwa 35.000 Juden ums Leben gekommen sind. Weitere 90.000 wurden von hier in die Vernichtungslager im Osten deportiert.