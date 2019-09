Technisches Museum in Prag spendete für Wiederaufbau von Notre-Dame

Für den Wiederaufbau der ausgebrannten Pariser Kathedrale Notre-Dame hat das Nationale Technische Museum in Prag etwas mehr als 525.000 Kronen (20.350 Euro) gesammelt. Den Scheck mit dem Gesamtbetrag der öffentlichen Spendenaktion hat Museumsdirektor Karel Ksandr am Donnerstag dem französischen Botschafter in Prag überreicht. Bei der Spendenaktion wurde das Museum vom Kulturministerium, der Tschechischen Philharmonie, dem Prager Magistrat und der Karlsuniversität unterstützt.

Die Kathedrale Notre-Dame wurde am 15. April von einem Brand erfasst. Die Flammen haben das komplette Dach und den Mittelturm der gotischen Kirche zerstört.