Mehrere tausend Menschen haben am Freitag in Prag gegen Premier Andrej Babiš (Ano) protestiert. Die Demonstranten versammelten sich auf dem Altstädter Ring und forderten sie den Rücktritt von Babiš und seinem Kabinett.

Dem Regierungsvorsitzenden wird eine Subventionsaffäre zur Last gelegt. Ermittler werfen ihm vor, EU-Fördermittel in Höhe von umgerechnet knapp 1,6 Millionen Euro erschlichen zu haben. Am Freitag hat Babiš eine Misstrauensabstimmung im Abgeordnetenhaus überstanden.