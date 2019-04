Taiwan will mit Tschechien im Bereich der Cyber-Sicherheit zusammenarbeiten

Taiwan hat Interesse daran, mit Tschechien im Bereich der Cyber-Sicherheit zusammenzuarbeiten. Das sagte der stellvertretende Direktor des taiwanesischen Rats für die nationale Sicherheit Vincent Chen am Dienstag während eines Seminars im Prager Abgeordnetenhaus. Er warnte vor Cyber-Drohungen, die von China kommen.

China bemühe sich, die Cyber-Mittel für die Durchsetzung seiner Interessen in der Welt zu nutzen, so Vincent Chen. Das wichtigste Instrument sind seinen Worten zufolge vom chinesischen Staat gegründete Firmen, die sich in anderen Ländern als Privatfirmen präsentieren, sich in dortigen Industriezweigen durchsetzen, jedoch eng mit China zusammenarbeiten. In Europa konzentriere sich Peking auf den Aufbau von Mobilnetzen, so Chen. Er bot Tschechien Zusammenarbeit beim Kampf gegen die Cyber-Gefahr an. Denn Tschechien sowie Taiwan teilen laut Chen dieselben Werte wie Demokratie und die Einhaltung der Menschenrechte.