Tagung deutscher Burschenschaften in Prag

Am vergangenen Wochenende wurde in Prag eine Verbandstagung der Deutschen Burschenschaft ausgetragen. Vertreter der Burschenschaften aus Deutschland und Österreich, die häufig als nationalistisch und rechtsradikal wahrgenommen werden, kamen in der tschechischen Hauptstadt für drei Tage zusammen.

Während des Treffens wurde anderem ein Kranz am Grab des unbekannten Soldaten an der Nationalen Gedenkstätte auf dem Vítkov-Hügel niedergelegt, wie der Nachrichtenserver hlídacípes.org berichtet. Die Teilnehmer hätten der gefallenen deutschen Soldaten gedacht und die Aussiedlung der Deutschen aus der Tschechoslowakei nach dem Zweiten Weltkrieg verurteilt, schrieb der Server.