Im mährischen Olomouc / Olmütz wurden am Mittwoch die Tage der jüdischen Kultur eröffnet. Auf dem Programm stehen Filmvorstellungen, Vorträge, Stadtführungen und Konzerte. Das Hauptthema des Festivals ist Jiddisch. Dies teilte der Veranstalter der Kulturtage, Alexandr Jeništa vom Kunstmuseum in Olomouc am Mittwoch mit.

Das 12. Festival jüdischer Kultur findet im Erzdiözesanmuseum, im Konvikt und im Landeskundlichen Museum in Olomouc bis 10. November statt.