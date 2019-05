Tag der offenen Tür im Tschechischen Rundfunk

Im Gebäude des öffentlich-rechtlichen Tschechischen Rundfunks in der Straße Vinohradská in Prag wird am Samstag der Tag der offenen Tür veranstaltet. Die Besucher können nach vorheriger Reservierung an Führungen durch das Funkhaus teilnehmen.

Im Rahmen des Tags der offenen Tür finden zudem im nahe gelegenen Rieger-Park weitere Kulturveranstaltungen statt. Am Samstagabend tritt dort die Sängerin Aneta Langerová mit ihrer Band auf, danach spielt die Band Tata Bojs gemeinsam mit den Rundfunksymphonikern.