T-Mobile: An der Großdemo am Sonntag nahmen 283.000 Menschen teil

An der großen Demonstration, die am Sonntag auf dem Prager Letná stattfand, nahmen 283.000 Menschen teil. Dies teilte das Mobilfunkunternehmen T-Mobile am Montag mit. Es präzisierte die zuvor veröffentlichte Zahl von 258.000 Teilnehmern. Auch die Veranstalter der Protestkundgebung haben die Zahl der Demonstranten auf 250.000 geschätzt. Die Mitarbeiter hätten alle Daten für den frühen Sonntagabend analysiert und die Zahl der Demonstranten präzisiert, teilte Pavla Hobíková vom Mobilfunkanbieter T-Mobile mit. Auf der Letná-Anhöhe seien am Sonntag zwischen 16.30 und 19 Uhr mehr als 283.000 Menschen zusammengetroffen, so Hobíková.

Die Demonstranten protestierten gegen Premier Andrej Babiš (Ano-Partei) und Justizministerin Marie Benešová (parteilos) und setzten sich für eine unabhängige Justiz ein. Es handelte sich um den größten Protest seit November 1989.