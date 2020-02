Sweden Hockey Games: Tschechien unterliegt Schweden 1:2

Die tschechische Eishockey-Nationalmannschaft hat zum Auftakt der Sweden Hockey Games in Stockholm gegen dem Gastgeberteam Schweden mit 1:2 verloren. Die Tschechen wurden nach der Niederlage von Finnland an der Tabellenspitze der Euro Hockey Tour abgelöst, das sich am Donnerstag gegen Russland durchsetzen konnte.

Die Sweden Hockey Games gehören zur sogenannten Euro Hockey Tour, der inoffiziellen Eishockey-Europameisterschaft. Neben Das das tschechische Team bestreitet das zweite Duell im Turnier am Samstag gegen Finnland.