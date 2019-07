Südböhmische Städte planen Paddel-Maut

ČeskÝ Krumlov / Krumau und Vyšší Brod / Hohenfurth könnten Kanuten für das Befahren der Moldau in Zukunft zur Kasse bitten. Über entsprechende Pläne der beiden Städte informierte das Tschechische Fernsehen am Wochenende. Die Rathäuser wollen den Fluss so entlasten und die Einnahmen für Aufräumarbeiten an den Ufern aufwenden.

Laut Vertretern der Moldaugemeinden hat sich die Zahl von Kanuten in den vergangenen Jahren massiv erhöht. Das führt zu einer Überlastung beispielsweise von Schleusen am Flusslauf. Gegen eine Paddelmaut sprechen sich vor allem Bootsverleihe aus.