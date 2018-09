Sturmtief Fabienne: Verkehrsbehinderungen und Zehntausende Haushalte ohne Strom

Das Sturmtief Fabienne hat in der Nacht auf Montag ein Verkehrschaos verursacht. An mehreren Orten Tschechiens mussten umgestürzte Bäume von den Gleisen beseitigt werden. Am Montagmorgen waren noch fünf Bahnstrecken gesperrt, darunter die Strecke zwischen Strakonice und Katovice und zwischen Písek und Putim in Südböhmen.

Der Energiekonzert ČEZ informierte am Montagmorgen darüber, dass nach dem Sturm rund 60.000 Haushalte ohne Strom seien. Der Stromanbieter E.ON meldete, dass rund 7000 Haushalte in Südböhmen und 4300 in Südmähren von der Stromversorgung abgeschnitten seien.