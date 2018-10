Sturmschäden: viele Haushalte ohne Strom, Bahnstrecken gesperrt

Wegen Sturmschäden an Stromleitungen waren am Mittwochmorgen zeitweilig bis zu 7000 Haushalte in Tschechien ohne Strom. Laut dem Energieversorger ČEZ betrafen die Störungen vor allem Nord- und Nordostböhmen. Außerdem mussten wegen umgestürzter Bäume einige regionale Bahnstrecken gesperrt werden.

Auf der Sněžka / Schneekoppe, Tschechiens höchstem Berg, erreichten die Windgeschwindigkeiten in der Nacht Orkanstärke. Es seien Böen von bis zu 168 Stundenkilometer gemessen worden, teilten die Meteorologen mit.