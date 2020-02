Sturm führt zu Verkehrsbehinderungen, Stromausfall und Wasseranstieg

Der starke Sturm, der Tschechien ab Sonntagnachmittag erreichte, hat vielerorts zu Verkehrsbehinderungen und Stromausfällen geführt. Wegen entwurzelter Bäume musste der Zugverkehr auf zirka 30 lokalen Bahnstrecken vorübergehend eingestellt werden. Besonders davon betroffen waren die Schienenstränge in Nordböhmen und auf der Böhmisch-Mährischen Höhe. Im Kreis Karlovy Vary / Karlsbad fiel ein Baum auf einen Bus. Dabei wurden zwei Menschen leicht verletzt. In Prag hat der Sturm die Dächer einiger Häuser abgedeckt.

Etliche Haushalte hatten infolge der Sturmschäden keinen Strom. Bereits gegen 20 Uhr wurden aus den Kreisen Plzeň / Pilsen und Karlovy Vary 500 Abnehmer ohne Strom gemeldet. Am Montagmorgen gaben die großen Energiekonzerne bekannt, dass 38.000 Haushalte von der Stromversorgung abgeschnitten seien. An mehreren Flüssen und Bächen sind die Pegel durch den Starkregen enorm gestiegen. In der Region um die ostböhmische Stadt Trutnov / Trautenau hatten umgestürzte Bäume die Kanalisation verstopft. Die Feuerwehr musste landesweit unzählige Male ausrücken, um die Sturmschäden zu beseitigen.