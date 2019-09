Studie zum Lebensstandard: Tschechien belegt weltweit Platz 24

Im internationalen Vergleich des Lebensstandards liegt Tschechien auf Platz 24 in der Welt. Dies ist um zwei Plätze besser als im vergangenen Jahr, wie aus der jährlichen Studie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte und der NGO Social Progress Imperative hervorgeht. Allerdings erzielte das Land eine etwas schlechtere Punktezahl als 2018.

Tschechien hat in der Studie besser abgeschnitten als beispielsweise die USA. Den besten Lebensstandard genießen die Menschen in Norwegen, Dänemark und der Schweiz, am schlechtesten gestellt sind die Einwohner der Republik Tschad, der Zentralafrikanischen Republik und des Südsudans. Insgesamt wurden 149 Länder bewertet.