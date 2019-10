Studie zu Touristennepp in Prag veröffentlicht

Ganze 21 Prozent der Lebensmittelgeschäfte im Prager Stadtzentrum ziehen ihre ausländischen Kunden über den Tisch. Dies bestätigt eine Studie von fünf tschechischen Soziologen, die nun in der wissenschaftlichen US-Zeitschrift Behavioral and Experimental Economics veröffentlicht wurde. Demnach gaben die Händler den Touristen meist zu wenig Rückgeld. Dabei stellten die Forscher fest, dass Läden in der Nähe von Sehenswürdigkeiten öfter zum Betrug neigen.

Die Soziologen führten Testkäufe in insgesamt 259 Geschäften im Zentrum der tschechischen Hauptstadt durch. Die Handelsinspektion weist langfristig auf die Ungleichbehandlung von tschechischen und ausländischen Kunden hin. Neben dem EInzelhandel betrifft dies vor allem das Gastgewerbe.