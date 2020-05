Studie: Mieten in Prag während Coronakrise gesunken

Die Mieten in Prag sind während der Coronakrise je nach Wohnungsgröße durchschnittlich zwischen 8,0 und 15,3 Prozent gesunken. Auch in einigen weiteren tschechischen Städten gingen die Mieten zurück, in Brno / Brünn wurden zum Beispiel Zweizimmerwohnungen um 6,4 Prozent billiger. Dies geht aus Daten der Immobilienagentur UlovDomov.cz für die Zeit von Mitte März bis Mitte Mai hervor.

Hinter dem Preisverfall stehe eine gestiegenes Angebot auf dem Markt, sagte UlovDomov-Chef Martin Březina. Denn zahlreiche Eigentümer hätten begonnen, ihre Wohnungen anstatt über Airbnb nun zur dauerhaften Miete anzubieten, hieß es.