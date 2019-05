Studie: In Südböhmen dürfte sich Wasserverbrauch bis 2050 verdoppeln

Der Wasserverbrauch im Kreis Südböhmen könnte sich bis zum Jahr 2050 nahezu verdoppeln. Das geht aus einer Studie hervor, die der Verband der Südböhmischen Wasserwerke (JVS) ausarbeiten ließ. Während jetzt von den Verbandsmitgliedern jährlich 16 Millionen Kubikmeter Trinkwasser erzeugt werden, sollten es im Jahr 2030 bis zu 25,5 Millionen Kubikmeter und im Jahr 2050 zirka 28,6 Millionen Kubikmeter sein. In der Studie wird davon ausgegangen, dass sich entlang der noch zu vollendenden Autobahnen D3 und D4 etliche neue Firmen ansiedeln werden. Und diese Unternehmen einschließlich neuer Wohnsiedlungen werden dann weitere Wasserverbraucher sein, sagte ein Vertreter des Verbandes am Donnerstag in České Budějovice / Budweis vor Journalisten.

Das Leitungsnetz der südböhmischen Wasserwerke ist über 550 Kilometer lang, daraus beziehen rund 400.000 Südböhmen ihr trinkbares Leitungswasser. Das sei mehr als die Hälfte aller Einwohner des Kreises, heißt es.