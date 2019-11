Studie: Fast ein Fünftel der tschechischen Kinder spielt täglich über vier Stunden am PC

Insgesamt 17 Prozent der tschechischen Kinder und Jugendlichen spielen täglich vier Stunden oder länger am Computer. Dies berichten Experten der Palacký-Universität in Olomouc / Olmütz in einer Studie, an der fast 4000 Schüler im Alter von 11 bis 19 Jahren teilgenommen haben.

Weltweit sagen Wissenschaftler, dass ab zwei Stunden Computerspielen täglich die Gefahr einer Abhängigkeit bestehe. Dies beträfe gemäß der Studie aus Olmütz rund ein Drittel der tschechischen Kinder und Jugendlichen. Die Ergebnisse der Erhebung wurden vom Nationalen Drogen-Monitoring-Zentrum veröffentlicht.