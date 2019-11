Studenten-Umzug wie vor 30 Jahren: 10.000 Bürger nehmen teil

Etwa 10.000 Studenten der Prager Hochschulen, Studentenführer von 1989 und Bürger trafen sich am Sonntagnachmittag im Universitätsquartier Albertov in der Prager Neustadt. Dort hatte die Samtene Revolution vor 30 Jahren ihren Anfang genommen. Die Redner forderten in ihren Ansprachen dazu auf, aktiv zu sein und die Verantwortung für die Entwicklung im Lande zu übernehmen.

Neben den Festreden gab es auch ein Pfeifkonzert für den Rektor der Karlsuniversität, Tomáš Zima, unter anderem wegen seiner Rolle im Kommunismus, aber auch wegen einiger seiner Schritte aus der jüngsten Zeit. Danach begab sich ein Studenten-Umzug von der Straße Albertov auf den Friedhof Vyšehrad und weiter bis ins Zentrum. Dabei handelt es sich um eine Rekonstruktion der Studentenproteste, deren brutale Niederschlagung am 17. November 1989 die Initialzündung für die Samtene Revolution war.