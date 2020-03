Strengere Regeln für die Aufnahme in tschechische Altersheime

Wegen der Coronavirus-Krise hat das tschechische Gesundheitsministerium die Aufnahmekriterien in Altersheimen und Behinderteneinrichtungen verschärft. Demnach müssen alle neuen Klienten einen Test auf das Virus absolvieren. Bei einem negativen Ergebnis sollen die künftigen Heimbewohner zunächst für 14 Tage auf ein eigenständiges Zimmer kommen. Dies geht aus einer Anordnung des Ministeriums vom Sonntagabend hervor.

Grund für die Maßnahme sind Coronavirus-Fälle in mindestens sechs tschechischen Altersheimen. In der Folge waren mehrere Heimbewohner an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Die neue Maßnahme solle besonders gefährdete Menschen schützen, erläuterte Gesundheitsminister Adam Vojtěch (parteilos).