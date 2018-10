Streit zwischen Parlament und Präsident wegen Feier am 28. Oktober

Die Abgeordneten haben eine Beschwerde wegen der Staatsfeier am 28. Oktober an die Präsidialkanzlei adressiert. In einem Brief, den der Vorsitzende der Abgeordnetenkammer Radek Vondráček (Ano) am abschickte, wird dem Staatsoberhaupt vorgeworfen, einige Parlamentarier, die Zemans Kritiker sind, zur Zeremonie auf der Prager Burg nicht eingeladen zu haben. Darüber berichtet die Presseagentur ČTK am Donnerstag.

Es handle sich um eine Missachtung des Parlaments, steht in dem Schreiben. Der Staatspräsident wird aufgefordert, die unterschiedlichen politischen Ansichten anlässlich des 100. Gründungsjubiläums der Tschechoslowakei zu überwinden und die Sache wiedergutzumachen. Der Präsidentensprecher wies die Aufforderung sofort zurück.