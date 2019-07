Streit um Kulturminister: Präsident Zeman empfängt erneut Premier Babiš

Präsident Miloš Zeman empfängt am Mittwoch Premier Andrej Babiš (Partei) auf Schloss Lány bei Prag. Es ist eine weitere Beratung im Streit um den Wechsel an der Spitze des Kulturministeriums. Ursprünglich wollten Babiš und Sozialdemokraten-Chef Jan Hamáček ein gemeinsames Treffen mit dem Staatsoberhaupt ersuchen. Der Vizepremier zeigte jedoch keine Bedenken bezüglich des Vier-Augen-Gesprächs. Er sei überzeugt, dass beide Politiker eine Lösung in der Frage finden werden, so Hamáček.

Zeman hatte sich bisher trotz eines entsprechenden Gesuchs von Babiš geweigert den Wechsel an der Spitze des Kulturressorts zu vollziehen. Vor knapp zwei Wochen hat der Präsident angekündigt, Kulturminister Staněk zum 31. Juli abzuberufen. Gegenüber Nachfolger Šmarda äußerten Zeman und Babiš indes Bedenken. Die Sozialdemokraten machen ihren Verbleib in der Regierungskoalition jedoch von diesem Wechsel abhängig.