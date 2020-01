Streit um Digitalsteuer: Innenminister stellt Kauf von US-Kampfhubschraubern infrage

Wegen möglicher Gegenmaßnahmen der USA wegen der geplanten Digitalsteuer fordert Innenminister Jan Hamáček ein Umdenken bei Rüstungskäufen. Im Falle von Gegenmaßnahmen aus Washington sollte man den jüngsten Kauf von US-Kampfhubschraubern neu bewerten, so der Sozialdemokrat via Twitter. In der vergangenen Woche hatten die USA mit negativen Folgen gedroht, sollte Prag eine Steuer für die Umsätze von Internetkonzernen erheben.

Konkret geht es bei der Bestellung um acht Mehrzweckhubschrauber vom Typ UH-1Y Venom und vier Kampfhubschrauber vom Typ AH-1Z Viper. Die Maschinen sollen alte Sowjettechnik ersetzen und könnten bereits 2023 ausgeliefert werden. Der Abschluss kostet den Staat 14,6 Milliarden Kronen (537 Millionen Euro).