Streit um Covid-19-Impfstoff teilt tschechische Forscher

In Tschechien ist es zu einem Streit um die Entwicklung des Impfstoffes gegen das Coronavirus gekommen. Eine Gruppe Forscher von der Tschechischen Gelehrtengesellschaft hat die Informationen des Gesundheitsministeriums als unglaubwürdig und naiv kritisiert, dass Tschechien einen eigenen Impfstoff forscht. Die Wissenschaftler äußerten ihre Zweifel an der Kompetenz und den Erfahrungen der Initiatoren dieser Forschung. Sie empfehlen statt dessen, die Forschung am Impfstoffs und an Medikamenten gegen das Coronavirus zu unterstützen, die die Europäische Union organisiert.

Gegen die Kritik wehrten sich am Mittwoch Gesundheitsminister Adam Vojtěch und die Leiterin des Forschungsteams Věra Adámková. Es gebe eine Forschungsfreiheit und eine Kritik sei nicht nötig, sagte der Minister.