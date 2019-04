Streit um Besitz des Blumengartens in Kroměříž geht weiter

Im Streit um den Blumengarten im mährischen Kroměříž / Kremsier hat die katholische Kirche eine Berufung eingelegt. Demnächst muss sich das Kreisgericht in Olomouc / Olmütz mit dem Fall befassen. Laut dem Olmützer Erzbistum gehört die Parkanlage untrennbar zum Schlossareal, das sich seit der Restitution nach der Wende wieder in Kirchenbesitz befindet. Das Bezirksgericht in Olomouc / Olmütz widersprach dem in seinem Urteil vom März jedoch und bestätigte die Ansprüche des Staates auf die Parkanlage.

Der Blumengarten von Kroměříž wurde 1998 zum Unesco-Weltkulturerbe erklärt. Nach 1948 wurde das Schlossareal von Kroměříž samt dem Blumengarten enteignet, nach der Restitution blieb der Park jedoch in der Verwaltung des staatlichen Denkmalschutzamtes.