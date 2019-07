Sting sagt wegen Krankheit sein Konzert in Tschechien ab

Der britische Rockmusiker Sting hat aus gesundheitlichen Gründen sein Konzert am Freitag in Slavkov / Austerlitz bei Brno / Brünn abgesagt. Auch die Auftritte in München und Stuttgart wurden gestrichen. Sting bedauere dies und entschuldige sich bei seinen Fans, teilte seine Agentur mit.

Der 67-jährige Musiker ist diesen Sommer auf Tour mit seinem Konzertprogramm „My Songs“. Bei den Auftritten spielt der ehemalige Frontmann von Police seine größten Hits wie unter anderem Roxanne, Message in a Bottle oder Englishman in New York.