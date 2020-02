Stiftung Fürst Liechtenstein scheitert vor Verfassungsgericht

Die Gesetzgebung zur Restitution sowie die damit zusammenhängenden Fristen seien zu achten. Damit lehnte das Verfassungsgericht eine Beschwerde der Stiftung Fürst Liechtenstein wegen eines Urteils des Kreisgerichts Prag-Ost ab. Das Gericht stellte sich damals gegen eine Rückgabe von rund 600 Hektar Wald an die Familie. Die Entscheidung sei schon am Donnerstag gefallen, wie die Stiftung am Dienstag mitteilte.

Die Fürstenfamilie und der tschechische Staat streiten bereits in zwei Fällen vor Gericht über Grundstücke. Hauptfrage ist dabei, ob Fürst Franz Josef II. von und zu Liechtenstein in den 1930er Jahren die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen hatte und die Enteignung der Besitztümer auf Grundlage der Beneš-Dekrete nicht rechtswidrig gewesen sei. Beobachter gehen nun davon aus, dass durch die Entscheidung des Verfassungsgerichts auch weitere Ansprüche der Familie hinfällig werden dürften.