Die Löhne tschechischer Arbeitnehmer sind mit insgesamt 43,7 Prozent durch Steuern belastet. Der Wert ist geringfügig höher als im vergangenen Jahr. Dies zeigt eine Erhebung der OECD, deren Ergebnisse am Donnerstag veröffentlicht wurden. Demnach erreicht Tschechien Platz sieben von allen OECD Staaten.

Die höchste Steuerbelastung hatten die Arbeitnehmer in Belgien mit 52,7 Prozent, in Chile wiederum gingen nur sieben Prozent der Gehälter an die Staatskasse.