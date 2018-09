Steinmeier: Tschien und Deutschland mit gemeinsamer Verantwortung für Europa

Tschechien und Deutschland tragen gemeinsam die Verantwortung, zur Beendigung der europäischen Krise beizutragen. Dies sagte Bundespräsident Frank Walter Steinmeier vor Gesprächen mit seinem Amtskollegen Miloš Zeman am Freitag in Berlin. Steinmeier erinnerte dabei an die gemeinsame bewegte Geschichte. Es sei keine Selbstverständlichkeit, dass beide Staaten heute befreundet seien, so der Sozialdemokrat. Nun müssten Deutschland und Tschechien für ein Ende der Differenzen zwischen Ost und West stehen.

Zeman weilt seit Mittwoch zu einem offiziellen dreitägigen Besuch in Deutschland. Am Freitag wird der tschechische Präsident von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) empfangen.