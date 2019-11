Staus nach Umstellung der Lkw-Maut erwartet

Nach der Umstellung der Lkw-Maut am 1. Dezember könnte es zu massiven Staus auf tschechischen Straßen und Autobahnen kommen. Davor warnte ein Sprecher der neuen Betreiberfirma CzechToll bei einer Pressekonferenz am Mittwoch. Vor allem an den Grenzen könnte es zu Fahrzeugschlangen von bis zu 40 Kilometern kommen, heißt es. Grund dafür ist die schleppende Registrierung der betroffenen Lkw für das neue System.

Durch den Wechsel des Mautbetreibers wird die Lkw-Maut in Tschechien von einem mikrowellengesteuerten auf ein satellitengestütztes System umgestellt. Bisher hat sich nur ein Teil der Speditionen seine Lkws registrieren lassen.