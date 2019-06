Statistikamt: vergangenes Jahr mehr Menschen ertrunken

Im vergangenen Jahr sind in tschechischen Badeseen und Flüssen insgesamt 185 Menschen ertrunken. Die Zahl veröffentlichte das Statistikamt am Sonntag. Demnach kamen 2018 vier Menschen mehr beim Baden ums Leben, als im Jahr davor. Laut Zahl der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist die Zahl der Ertrunkenen hierzulande gut doppelt so hoch wie in Frankreich oder Großbritannien.

Bei Badeunfällen in Tschechien sterben bedeutend mehr Männer als Frauen. Ein Zehntel der Opfer sind Kinder unter zehn Jahren, womit Ertrinken nach Verkehrsunfällen die zweithäufigste Todesursache bei tschechischen Minderjährigen ist.