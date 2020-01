Statistik 2019: Bei Verkehrsunfällen in Tschechien starben 550 Menschen

Im Jahr 2019 sind bei Verkehrsunfällen in Tschechien letztlich 550 Menschen ums Leben gekommen. Das sind 15 weniger als im Jahr davor, aber deutlich mehr als in den Jahren 2016 und 2017. Der tragischste Monat war der August mit 62 Todesopfern. Zu Silvester starben zwei Personen auf den hiesigen Straßen, so dass im Dezember vergangenen Jahres insgesamt 36 Verkehrstote registriert wurden. Das sind 16 weniger als im Dezember 2018.

Eine detaillierte Unfallstatistik vom Jahr 2019 will die Verkehrspolizei am 8. Januar veröffentlichen.