Einer der berühmtesten Tenöre der Welt José Carreras wird am 5. April 2019 ein Konzert in der Prager O2 Arena geben. Den 71-jährigen Sänger wird das Tschechische Nationale Symphonieorchester unter der Leitung von David Giménez begleiten. Dies teilten die Veranstalter des Konzerts am Freitag mit. Der Kartenverkauf beginnt am 5. Dezember.

In Tschechien hat der spanische Opernstar viele Fans. Zuletzt trat er im Mai vergangenen Jahres in der Brünner DRFG Arena auf.