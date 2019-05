Starkregen führt zu Überschwemmungen

Intensive Regenfälle haben am Mittwoch in Tschechien zu ersten Überschwemmungen geführt. In einigen Gemeinden im Osten und Nordosten des Landes liefen die Keller voller Wasser. Im Ort Nýdek / Niedek zum Beispiel fielen innerhalb von zwei Stunden insgesamt 40 Liter Regen je Quadratmeter.

Bei kleineren Flüssen sind die Pegel bereits deutlich angestiegen, so galt an der Senice in Ústí nahe Vsetín am Mittwochnachmittag bereits die höchste Hochwasserwarnstufe. Laut den Meteorologen könnten die intensiven Regenfälle vor allem im Mährisch-Schlesischen Kreis bis in den Donnerstag andauern.