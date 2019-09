Ein starker Wind hat am Montag in einigen Regionen Tschechiens Verkehrsbehinderungen verursacht. Wegen umgestürzten Bäumen waren am Montagmorgen einige Bahnstrecken in Mittelböhmen und im Kreis Vysočina gesperrt.

Über 30.000 Haushalte, meistens in Mittelböhmen, waren nach dem starken Wind am Montagvormittag ohne Strom.