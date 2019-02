Starker Schneefall behindert den Verkehr in Böhmen

Starker Schneefall behindert seit der Nacht auf Sonntag den Verkehr in einigen Teilen Tschechiens. In Prag musste am Morgen der Zugverkehr zwischen dem Masaryk-Bahnhof und dem Bahnhof Holešovice eingestellt worden, Züge in Richtung Ústí nad Labem / Aussig an der Elbe nahmen daher Verspätung auf.

In Südböhmen waren bis zum Morgen bereits rund 15 Zentimeter Schnee gefallen. Weitere ergiebige Niederschläge sind für Prag, Mittelböhmen und den Kreis Plzeň / Pilsen vorhergesagt. Im östlichen Landesteil droht zum Abend hin überfrierende Nässe.