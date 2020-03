Stargast des Febiofestes ist US-Schauspieler Woody Harrelson

Als Stargast des bevorstehenden Filmfestivals Febiofest wird der amerikanische Schauspieler Woody Harrelson in zwei Wochen in Prag erwartet. Bekannt geworden ist der 58-Jährige vor allem durch seine Titelrolle in „Larry Flint – Die nackte Wahrheit“ des tschechoslowakisch-US-amerikanischen Regisseurs Miloš Forman. Harrelson wird in Prag begleitet von Regisseur Oren Moverman, der gleich zur feierlichen Festivaleröffnung von den Organisatoren geehrt wird.

Mit dem Kristián-Preis für ihr Lebenswerk werden zudem die tschechische Schauspielerin Iva Janžurová, der slowakische Dramaturg und Schauspieler Milan Lasica und der japanische Regisseur Hirokazu Koreeda ausgezeichnet. Das gab der Programmdirektor des Festivals, Nikolaj Nikitin, am Mittwoch auf einer Pressekonferenz bekannt. Das Febiofest findet vom 19. bis 27. März in Prag statt. Es wird mit dem Streifen „Scharlatan“ der polnischen Regisseurin Agnieszka Holland eröffnet, der außerhalb der Wertung läuft.