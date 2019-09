Stanislav Fiala wurde zum Architekten des Jahres 2019 gekürt. Mit dem Preis wurden seine Verdienste um die Architektur in den letzten fünf Jahren gewürdigt. Fiala gehört der Jury zufolge seit den 1990er Jahren zu den besten tschechischen Architekten. Zu seinen bedeutendsten Werken aus der letzten Zeit gehörten Paläste Špork und DRN in Prag und der Golfklub in Alenina Lhota.

Der Preis wurde Fiala am Dienstag im Prager Zentrum für Architektur und Stadtplanung übergeben.