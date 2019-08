Stan-Mitglieder lesen öffentlich aus der Verfassung vor und kritisieren Zeman

Die Mitglieder des Bündnisses Stan haben am Mittwoch vor der Prager Burg öffentlich die tschechische Verfassung vorgelesen. Sie erinnerte damit an den Einmarsch der Warschauer Pakttruppen im August 1968 und an die gewaltsame Unterdrückung der Proteste ein Jahr später. Eine große Aufmerksamkeit schenkten sie insbesondere den Verfassungsartikeln über die Ernennung der Minister und kritisierten die Schritte von Staatspräsident Miloš Zeman und Premier Andrej Babiš (Ano-Partei) während der gegenwärtigen Regierungskrise um den Austausch des Kulturministers.