Stahlwerk ArcelorMittal in Ostrau wird an Liberty House verkauft

Das Stahlwerk von ArcelorMittal im mährisch-schlesischen Ostrava / Ostrau wird an das britische Unternehmen Liberty House verkauft. Dies teilten die beiden Firmen am Freitag mit. ArcelorMittal Ostrava ist der größte Hersteller von Leitplanken in Tschechien. Es liefert Produkte in 40 Länder der Welt und beschäftigt hierzulande rund 7000 Menschen.

Der neue Eigner übernimmt zudem ArcelorMittal-Betriebe im rumänischen Galati, im mazedonischen Skopje und im italienischen Piombino. Die Europäische Kommission hatte den Verkauf zur Bedingung gemacht für die Übernahme der italienischen Stahlfirma Ilva durch ArcelorMittal.