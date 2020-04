Stadtpolitiker Kolář: Stehe wegen russischer Bedrohung unter Polizeischutz

Der Bürgermeister des sechsten Prager Stadtbezirks, Ondřej Kolář (TOP 09), hat am Dienstagabend in einer Sendung des privaten Fernsehsenders Prima bestätigt, dass er unter Polizeischutz steht. Dies sei veranlasst worden, weil er und zwei weitere Prager Stadtpolitiker im Fadenkreuz eines russischen Agenten stehen würden, der das Trio umbringen solle. Damit bestätigte er indirekt einen Artikel der Wochenzeitschrift „Respekt“, in dem berichtet wurde, ein mit Gift ausgestatteter Mitarbeiter des russischen Geheimdienstes sei vor drei Wochen nach Prag gereist.

In der als Aufzeichnung ausgestrahlten Stellungnahme erklärte Kolář dem Fernsehsender gegenüber, dass er eine Vereinbarung zur Schweigepflicht unterschrieben habe und er deshalb nicht mehr sagen könne. Die beiden anderen Politiker, die unter Polizeischutz stünden, seien Prags Oberbürgermeister Zdeněk Hřib (Piraten) und der Bürgermeister des Stadtteils Řeporyje, Pavel Novotný (Bürgerdemokraten). TV Prima bestätigte die beiden anderen Namen.

Laut dem Wochenblatt „Respekt“ sollen die drei Stadtpolitiker für Entscheidungen büßen, die sie zum Missfallen der russischen Regierung getroffen hätten. Ondřej Kolář hatte veranlasst, das einst in seinem Stadtbezirk aufgestellte Denkmal für den sowjetischen Feldmarschall Iwan Konew abzumontieren, da sich an der Person Konew die Geister schieden und die Berechtigung des Denkmals von vielen Menschen mittlerweile in Frage gestellt wird. Stattdessen sollte am selben Ort ein neues Denkmal zur Erinnerung der Befreiung Prags im Zweiten Weltkrieg aufgestellt werden. Der Prager Magistrat hatte die Umbenennung eines Platzes vor der russischen Botschaft in Prag befürwortet. Der Platz wurde nach Boris Nemzov benannt, der ein Kritiker des russischen Präsidenten Wladimir Putin war und im Jahr 2015 ermordet wurde. Im Stadtteil Řeporyje schließlich sollte ein Denkmal für die Wlassow-Armee entstehen, die sich bei der Befreiung Prags hervorgetan habe. Aus der Sicht Russlands aber gelten die Mitglieder der Wlassow-Armee als Kollaborateure.