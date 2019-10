Stadt Prag cancelt Ausschreibung zu Videomapping an Neujahr

Die Stadt Prag hat ihre Ausschreibung für ein Videomapping an Neujahr gecancelt. Die Videoshow sollte das sehr beliebte städtische Feuerwerk am Neujahrsabend ersetzen. Laut einem Sprecher des Magistrats hatte sich nur ein Bewerber für das Videomapping gemeldet. Die Stadt plant nun eine neue Ausschreibung.

Im August hatte sich der Prager Magistrat entschieden, mit der Tradition des Neujahrs-Feuerwerks zu brechen. Die Böller seien vor allem zu laut, hieß es. In dieser Woche hat jedoch der ursprüngliche Veranstalter angekündigt, entgegen dem Beschluss der Stadt auch am 1. Januar 2020 ein Feuerwerk in den Himmel zu schicken.