Stadt Liberec verdient an „Spider-Man“-Filmdreh über eine Million Euro

Die letztjährigen Dreharbeiten zum amerikanischen Kinofilm Spider-Man haben der nordböhmischen Kreisstadt Liberec / Reichenberg Einnahmen von schätzungsweise 30 Millionen Kronen (1,17 Millionen Euro) gebracht. Dies seien Erträge, die nicht nur in die Stadtkasse, sondern auch in andere Bereiche der städtischen Wirtschaft geflossen seien, sagte die Sprecherin des Rathauses am Freitag der Nachrichtenagentur ČTK. Sie bemerkte, dass auch die Hotelbranche, Dienstleistungsunternehmen wie auch die Bürger selbst, indem sie Komparsen spielten, von den Dreharbeiten profitiert hätten.

Der amerikanische Kolossalfilm „Spider-Man: Far from Home“ wurde in Liberec unter dem Arbeitsnamen Bosco gedreht. Die Dreharbeiten in der Stadt fanden im September statt und dauerten 21 Tage. Der komplette Service wurde den Filmemachern durch das Liberec Film Office gewährleistet. „Spider-Man“ war das kostspieligste Projekt, das dieses Büro bisher umgesetzt habe, ergänzte die Sprecherin des Rathauses.