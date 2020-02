Staatstrauer: Tschechien verabschiedet sich von Senatspräsident Kubera

Am Montag verabschiedet sich die tschechische Öffentlichkeit von Senatspräsident Jaroslav Kubera (Bürgerdemokraten), der vor zwei Wochen gestorben ist. Hunderte von Menschen kamen am Montagvormittag ins Theater Krušnohorské divadlo in Teplice / Teplitz, um das Andenken des verstorbenen Politikers zu ehren. Kubera war Jahre lang Oberbürgermeister der Stadt. Der gegenwärtige Oberbürgermeister von Teplice, Hynek Hanza (Bürgerdemokraten), sagte, er sei nicht überrascht, dass so viele Menschen gekommen seien. Kubera sei sehr beliebt gewesen, so Hanza. Auch Staatspräsident Miloš Zeman reiste nach Teplice, um das Andenken von Jaroslav Kubera zu ehren.

Eine Trauerzeremonie hat am Montagnachmittag auch im Prager Rudolfinum begonnen. Auf der Versammlung hielt der ehemalige Senatspräsident Přemysl Sobotka (Bürgerdemokraten) eine Rede. Es tritt zudem die Nordböhmische Philharmonie Teplice auf. Am Montag gilt in Tschechien die Staatstrauer, die Staatsflaggen wurden auf Halbmast gezogen, am Montagmittag ertönten im ganzen Land die Sirenen.

Jaroslav Kubera starb am 20. Januar im Alter von 72 Jahren.