Staatspräsidenten der V4-Länder beraten in Lány

Das zweitägige Treffen der Staatspräsidenten der Visegrád-Länder auf Schloss Lány bei Prag geht am Donnerstag zu Ende. Am Donnerstag schließen sich auch die Staatspräsidenten Serbiens und Sloweniens, Aleksandar Vučić und Borut Pahor, den V4-Staatspräsidenten an. Das Thema der Gespräche ist die Erweiterung der EU um die Westbalkan-Länder.

Am Mittwoch diskutierte der tschechische Staatspräsident Miloš Zeman mit seiner slowakischen Amtskollegin Zuzana Čaputová, dem polnischen Staatsoberhaupt Andrzej Duda und dem ungarischen Staatspräsident János Ánder über die Ambitionen der Visegrád-Länder in der EU nach dem Brexit.