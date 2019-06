Staatspräsident Zeman spricht mit möglichem neuen Kulturminister

Staatspräsident Miloš Zeman hat am Dienstag den möglichen neuen Kulturminister Michal Šmarda in Jihlava / Iglau zu einem Gespräch empfangen. Der Sozialdemokrat soll seinen Parteikollegen Antonín Staněk beerben, der zurücktreten will.

Ergebnisse der Unterredung wurden im Anschluss nicht bekannt. Wie Šmarda gegenüber der Presseagentur ČTK sagte, sollen die Inhalte des Gesprächs erst nach Absprache mit dem sozialdemokratischen Parteivorsitzenden Jan Hamáček veröffentlicht werden. Zeman blockiert bisher die Abberufung von Kulturminister Staněk.