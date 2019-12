Staatspräsident Zeman schlägt Ex-Justizministerin Válková als Ombudsfrau vor

Staatspräsident Miloš Zeman hat dem Abgeordnetenhaus eine Nachfolgerin für die scheidende Ombudsfrau Anna Šabatová vorgeschlagen. Seiner Wahl nach sollte die ehemalige Justizministerin und derzeitige Menschenrechtsbeauftragte der Regierung, Helena Válková (Partei Ano), den Posten übernehmen.

Laut seinem Brief an die Abgeordneten wollte Zeman ursprünglich zwei Kandidaten benennen. Einer habe jedoch seine Bewerbung zurückgezogen, so der Staatspräsident in dem Schreiben. Im Februar endet die sechsjährige Amtszeit der aktuellen Ombudsfrau Šabatová.