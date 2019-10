Staatspräsident Zeman aus dem Krankenhaus entlassen

Präsident Miloš Zeman hat nach vier Tagen am Sonntag das Zentrale Militärkrankenhaus in Prag verlassen. Laut einem Sprecher hat das Staatsoberhaupt in der Klinik einen Aufenthalt zur allgemeinen Verbesserung seines Gesundheitszustands absolviert. Zur Begründung hieß es, Zeman wolle am Staatsgründungstag, dem 28. Oktober, „absolut fit“ sein.

Der tschechische Präsident hatte sich Ende September einer gründlichen medizinischen Untersuchung im Militärkrankenhaus unterzogen. Dabei wurden laut den Ärzten keine ernstlichen gesundheitlichen Probleme festgestellt. Miloš Zeman wurden jedoch Infusionen wegen Flüssigkeitsmangel und Ermüdung empfohlen.